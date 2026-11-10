Президент США Дональд Трамп заинтересован в проведении трёхсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Китае. Одной из главных тем возможных переговоров может стать ситуация с ядерным оружием в мире. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Париже 10 ноября.

«Президент хочет, чтобы эта встреча состоялась, если это возможно. Мы считаем, что это должно быть возможно», — приводит слова Рубио AP.

Госсекретарь США связал будущую встречу с вопросами контроля над вооружениями. Какие ещё темы могут затронуть переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября, объясняет Life.ru.

Глава американской дипломатии пояснил, что Трамп считает распространение ядерного оружия серьёзной угрозой международной безопасности. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в прямом разговоре лидеров трёх государств о ядерных вооружениях.

Встреча может состояться 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, где пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Однако окончательная договорённость о проведении трёхсторонних переговоров пока не объявлена.

Ранее президент США сам заявлял о желании обсудить с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию. При этом он допускал, что разговор затронет и другие международные вопросы.

Однако согласование будущего саммита проходит непросто. Как сообщила The Wall Street Journal, Вашингтон и Пекин разошлись во взглядах на формат встречи. Американская сторона выступает за свободную дискуссию, тогда как Китай предпочитает заранее согласованную повестку и ожидаемые результаты переговоров.

Отдельным предметом разногласий стал контроль над ядерными вооружениями. По данным издания, Пекин пока не готов участвовать в трёхстороннем процессе ядерного разоружения на предлагаемых условиях.

В Кремле ранее подтвердили, что Россия, США и Китай обмениваются предложениями по повестке возможного саммита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от достижения договорённостей между сторонами.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп намерен обсудить денуклеаризацию с Путиным и Си Цзиньпином в Китае. Американский президент рассчитывает, что встреча состоится в ходе его поездки на саммит АТЭС.