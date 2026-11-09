Президент США Дональд Трамп намерен обсудить денуклеаризацию с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам главы Белого дома, переговоры о ядерном разоружении могут состояться уже на следующей неделе в Китае, где пройдёт саммит АТЭС.

«Я отправлюсь в Китай, полагаю, что встречусь с президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином, это будет интересно. Мы будем говорить о многих вещах, включая денуклеаризацию», — заявил Трамп журналистам перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Американский президент ранее неоднократно выражал заинтересованность в переговорах с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. При этом окончательная договорённость о проведении встречи трёх лидеров пока не объявлена.

В Кремле также допускали возможность переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что такой саммит мог бы стать важным международным событием. По его словам, Москва, Вашингтон и Пекин продолжают прорабатывать предложения по повестке возможной встречи.

Одной из тем возможных переговоров Трамп назвал денуклеаризацию. Какие ещё вопросы могут войти в повестку и подтверждён ли трёхсторонний формат — читайте в отдельном материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал денуклеаризацию одним из условий проведения встречи с Путиным и Си Цзиньпином. Тогда американский президент заявил, что готов к трёхсторонним переговорам, если их основу составит обсуждение вопросов ядерного разоружения.