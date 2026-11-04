КНДР не видит необходимости в переговорах с США, пока Вашингтон продолжает политику противостояния. Такую позицию изложила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон в заявлении, распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Наша позиция ясна: нет необходимости садиться за стол переговоров с людьми, которым нельзя доверять, которые настроены враждебно и не желают отказываться от политики конфронтации», — подчеркнула она.

При этом Ким Ё Чжон сохранила диалог в числе возможных способов обеспечения мира. Она оговорила, что переговоры сами по себе не обязательно отвечают национальным интересам Пхеньяна.

Представительница ТПК обвинила Вашингтон в расхождении слов и действий: по её оценке, заявления о мире сопровождаются военными учениями и укреплением союзов. Среди других претензий она перечислила санкции, требования денуклеаризации КНДР и американский доклад о торговле людьми.

К проявлениям враждебной политики Ким Ё Чжон также отнесла обвинения ФБР в причастности Северной Кореи ко взлому криптобиржи Binance. Пхеньян эти обвинения отвергает. Она предупредила об ответных действиях на шаги Вашингтона, которые северокорейское руководство считает провокациями.

Ранее Life.ru рассказывал, что Ким Ё Чжон назвала обвинения по делу Binance политической провокацией. В заявлении от 2 ноября она отвергла выводы ФБР и обвинила США в попытке дискредитировать КНДР.