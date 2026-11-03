Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала обвинения США в причастности Пхеньяна к масштабной кибератаке на криптобиржу Binance политической провокацией. В заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), она отвергла выводы ФБР и обвинила Вашингтон в попытке дискредитировать Северную Корею.

«В связи с этим крупнейшим событием США опять совершили излюбленную провокацию, связывая его с нами», — говорится в заявлении Ким Ё Чжон от 2 ноября.

По словам представительницы северокорейского руководства, американские власти систематически пытаются представить КНДР государством, причастным к международным киберпреступлениям. Она напомнила, что в 2025 году Вашингтон также возлагал на Пхеньян ответственность за взлом криптовалютной биржи Bybit.

«США обманывают международную общественность, будто мы виновны в кибермошенничествах, возникающих повсюду в мире, это, очевидно, служит серьёзной политической провокацией против нас», — подчеркнула Ким Ё Чжон.

Она также предложила задуматься, кому может быть выгодно возвращение похищенных криптовалютных активов. В этой связи сестра северокорейского лидера напомнила о решении администрации президента США Дональда Трампа конфисковывать незаконно полученную криптовалюту и использовать её для формирования государственных резервов.

Ким Ё Чжон назвала действия Вашингтона нарушением суверенитета КНДР и предупредила, что Пхеньян продолжит внимательно следить за американскими провокациями. По её словам, северокорейская сторона намерена пересмотреть некоторые аспекты своего отношения к враждебной политике США.

Ранее Life.ru сообщал, что 1 ноября ФБР обвинило КНДР в хищении более $6 млрд с криптобиржи Binance. Американское ведомство связало атаку с группировкой TraderTraitor и заявило, что похищенные активы переводят в Ethereum, пытаясь затруднить отслеживание. По предварительной версии Binance, злоумышленники могли проникнуть в систему через ноутбук сотрудника с помощью вредоносного ПО. После взлома площадка временно приостановила вывод криптовалюты, а к 31 октября, по её данным, за счёт резервов и собственных средств восстановила обеспечение примерно 90% похищенных активов. Компания пообещала полностью покрыть потери клиентов. Это не первые подобные обвинения Вашингтона: в феврале 2025 года ФБР возложило на северокорейских хакеров ответственность за кражу около $1,5 млрд с Bybit. Тогда атакующие получили доступ к офлайн-кошельку Ethereum, после чего распределили часть средств по множеству адресов в разных блокчейнах.