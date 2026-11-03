Северная Корея отвергла обвинения Вашингтона в причастности к масштабной хакерской атаке на криптовалютную биржу Binance, в результате которой могли похитить цифровые активы на сумму более 6 миллиардов долларов. В Пхеньяне назвали заявления американской стороны политической провокацией и попыткой представить КНДР в качестве государства, занимающегося киберпреступностью. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

С резкой критикой в адрес США выступила заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. По её словам, американские власти регулярно пытаются связать Северную Корею с международными кибератаками, не предоставляя убедительных оснований для подобных обвинений.

«Это абсурдная риторика, и в ней нет ничего нового», — заявила Ким Ё Чжон, комментируя позицию Вашингтона.

Она также обвинила США в попытках ввести мировую общественность в заблуждение, представляя различные киберпреступления по всему миру как результат деятельности северокорейских хакеров. По мнению представительницы Трудовой партии Кореи, подобные заявления направлены на формирование негативного образа страны на международной арене.

Поводом для нового обмена обвинениями стал масштабный взлом Binance, произошедший 29 октября. По оценкам, ущерб от кибератаки мог превысить 6,3 миллиарда долларов, что делает этот инцидент одним из крупнейших случаев хищения криптовалюты.

Американское Федеральное бюро расследований возложило ответственность за атаку на связанную с КНДР хакерскую группировку TraderTraitor. По версии ФБР, злоумышленники похитили цифровые активы и начали переводить их преимущественно в Ethereum, используя различные криптовалютные сервисы для дальнейшего перемещения средств.

Ранее Life.ru писал, что сооснователь Binance Йи Хэ опровергла сенсационную версию о романе инженера криптобиржи с предполагаемой северокорейской шпионкой. В социальных сетях распространялись слухи, будто личные отношения сотрудника с агентом КНДР помогли злоумышленникам получить доступ к корпоративному ноутбуку и организовать масштабную атаку на площадку. Представительница Binance назвала эту историю выдумкой и подчеркнула, что известный криптоаналитик ZachXBT, которому приписывали эту версию, ничего подобного не утверждал.