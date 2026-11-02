Сооснователь криптовалютной биржи Binance И Хэ опровергла историю о романтических отношениях одного из инженеров компании с северокорейской шпионкой. В соцсетях утверждали, что именно любовная связь могла помочь злоумышленникам организовать масштабный взлом площадки на $6,3 миллиарда. Однако представительница Binance назвала эту версию выдумкой.

«Эта история звучит более драматично, но это неправда. ZachXBT такого не говорил», — написала И Хэ в соцсети X.

Поводом для её реакции стала публикация аккаунта AlphaWire. Авторы поста рассказали о неподтверждённой версии, согласно которой DevOps-инженер Binance встречался с агентом Северной Кореи, а в день кибератаки оставил свой ноутбук без присмотра. Предполагалось, что это могло позволить злоумышленникам получить доступ к устройству.

При этом пользователи соцсетей приписывали историю известному исследователю блокчейн-транзакций ZachXBT. Однако никаких подтверждений того, что он действительно рассказывал о подобном романе, не обнаружено. И Хэ отдельно указала, что криптодетектив таких заявлений не делал.

Слухи появились после масштабной хакерской атаки на Binance, произошедшей в ночь на 30 октября. По предварительным оценкам, инцидент затронул цифровые активы на сумму около $6,3 миллиарда. Первоначальное расследование показало, что преступники могли воспользоваться скомпрометированным ноутбуком одного из инженеров компании и через него получить доступ к служебным системам.

Впоследствии специалисты выявили дополнительные возможные точки проникновения. В Binance подчёркивали, что окончательный механизм атаки пока не установлен. При этом признаков утечки закрытых ключей криптовалютных кошельков компания не обнаружила.

Американское ФБР возложило ответственность за взлом на северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor. Однако в сообщениях следователей не было никаких сведений о романтических отношениях сотрудников биржи с агентами КНДР.

После атаки Binance временно ограничила операции с криптовалютой и начала восстанавливать доступ к сервисам. Компания также пообещала компенсировать потери пользователей за счёт собственных резервов и специального фонда SAFU.

Ранее Life.ru сообщал, что ФБР официально обвинило Северную Корею во взломе Binance на $6,3 миллиарда. По версии американских следователей, за атакой стоит хакерская группировка TraderTraitor. Предполагается, что злоумышленники проникли в системы биржи через скомпрометированный ноутбук сотрудника. Binance пообещала покрыть финансовые потери клиентов за счёт собственных резервов.