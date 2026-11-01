Клиенты крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance начали массово выводить средства после возобновления операций, приостановленных из-за масштабной хакерской атаки. Всего за девять с половиной часов чистый отток достиг 3,64 миллиарда долларов. Такие данные опубликовала сама торговая площадка.

Вывод криптовалют начали восстанавливать 1 ноября с 09:00 мск. К 18:30 пользователи успели вывести с платформы активы почти на 4,65 миллиарда долларов. За тот же период на счета поступило около 1,01 миллиарда. Таким образом, разница между выведенными и внесёнными средствами составила 3,64 миллиарда долларов.

В Binance подчеркнули, что эта сумма соответствует 2,1% от общего объёма активов под управлением биржи. По состоянию на 28 октября их стоимость оценивалась в 171 миллиард долларов. При этом наиболее активный вывод средств пришёлся на первые часы после восстановления операций. Позднее количество заявок стало снижаться, а ситуация, по оценке компании, начала стабилизироваться.

К 15:36 мск биржа восстановила возможность вывода средств для всех 15 сетей и активов, вошедших в первую очередь. Среди них оказались биткоин, Ethereum, BNB, Solana и XRP. Остальные направления продолжают проходить дополнительные проверки безопасности.

Массовый вывод средств начался после беспрецедентной кибератаки на Binance, произошедшей 29 октября. Тогда злоумышленники получили доступ к горячим кошелькам платформы и похитили криптовалюту примерно на 6,3 миллиарда долларов. Из-за угрозы дальнейших потерь руководство биржи временно ограничило операции, а специалистов по кибербезопасности привлекли к расследованию.

Ранее Life.ru сообщал, что Binance пообещала полностью компенсировать ущерб от взлома на 6,3 миллиарда долларов за счёт собственных резервов и специального фонда защиты пользователей SAFU. К 1 ноября Binance заявила о восстановлении обеспечения уже 95% похищенных активов. Для этого использовались корпоративные средства, страховые резервы и фонд SAFU, созданный в 2018 году для защиты клиентов в чрезвычайных ситуациях. Руководство площадки заверило, что финансовые последствия атаки не будут переложены на пользователей.