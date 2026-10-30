Потери оценили в $6,3 млрд: Binance обещает компенсировать ущерб пользователям

Криптобиржа Binance пообещала полностью покрыть потери от взлома за счёт собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU. Такое же обязательство биржа опубликовала в официальном заявлении.

По предварительной оценке Binance, инцидент затронул активы примерно на 6,3 млрд долларов. Совместно с партнёрами компании удалось заморозить около 3 млрд долларов. Заморозка ограничивает движение этих активов, но сама по себе ещё не означает их возврата бирже.

К отслеживанию и возврату средств привлекли правоохранительные органы и специалистов по анализу блокчейна. После устранения последствий инцидента Binance намерена опубликовать обновлённый отчёт о резервах. Расследование продолжается.

Фонд SAFU действует с июля 2018 года и предназначен для защиты пользовательских средств в чрезвычайных ситуациях. При его создании Binance начала направлять в резерв 10% поступлений от торговых комиссий.

Ранее Life.ru рассказывал, что Binance назвала предварительную причину несанкционированного вывода средств. Первоначально компания связала инцидент с возможным взломом ноутбука одного из инженеров, оговорив, что окончательные выводы сделает после расследования.