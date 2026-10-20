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Регион
Опубликовано 20 октября, 17:29

Криптобиржа MEXC сворачивает обслуживание клиентов из России и Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Криптовалютная биржа MEXC намерена прекратить обслуживание части пользователей из России и Белоруссии. Как пояснили в компании, решение связано с необходимостью соблюдать регуляторные требования.

Предполагается, что изменения затронут не все аккаунты. Пользователям, для которых обслуживание будет прекращено, направят индивидуальные уведомления с указанием сроков закрытия торговых позиций и вывода средств.

При этом массового немедленного закрытия счетов не анонсировано. Согласно сообщению об ограничениях, активы пользователей должны остаться доступными для вывода в установленные сроки.

Если индивидуальное уведомление не поступило, предполагается, что пользователь сможет продолжить работу с платформой на прежних условиях. Однако конкретный порядок ограничений и сроки их введения требуют официального подтверждения.

Ранее MEXC уже корректировала условия торговли для отдельных регионов. В мае 2026 года платформа ограничила открытие новых позиций по ряду фьючерсных пар для пользователей из России, Белоруссии, Армении и Украины. Тогда изменения касались только перечисленных инструментов, а не всех услуг биржи.

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Ранее Life.ru сообщал, что криптобиржа Bitget объявила об ограничении обслуживания пользователей из России, Белоруссии и Казахстана. Изменения предусматривали прекращение новых торговых операций и необходимость вывести средства в установленные сроки.

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Наталья Демьянова
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