Биткоин выйдет на Мосбиржу: Торги криптовалютой могут стартовать 1 декабря

Московская биржа планирует с 1 декабря предоставить возможность торговать криптовалютой в рамках нового законодательства. Об этом заявил старший управляющий директор Мосбиржи Борис Блохин.

По его словам, биржа уже начала тестирование операций с цифровыми валютами. Испытания стартовали около недели назад и проходят в тестовой среде, где участники заключают сделки.

«Мы планируем 1 декабря предоставить такую возможность торговать криптовалютой в рамках нового законодательства», — отметил Блохин.

Новое регулирование позволяет использовать действующую лицензию организатора торгов. Поэтому, как отметил представитель биржи, Мосбирже не потребуется дополнительно включаться в специальные реестры.

Торги цифровыми активами планируют проводить с использованием существующей инфраструктуры фондового рынка. Сейчас специалисты проверяют функционал, который впоследствии должен использоваться уже в промышленной среде.

Мосбиржа также приглашает участников торгов присоединиться к тестированию. Оно должно продолжаться вплоть до предполагаемого запуска операций с криптовалютой 1 декабря.

Россия в 2026 году перешла к формированию полноценного регулирования рынка цифровых валют. В июле Life.ru сообщал, что Госдума приняла закон о легальном обороте криптовалюты, который предусматривает работу бирж, брокеров, управляющих компаний и обменников в регулируемой инфраструктуре.