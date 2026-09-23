«Грязную» крипту начнут вычислять: ЦБ рассказал о новой системе контроля

В России планируют обязательно проверять криптовалюту, чтобы выявлять активы, которые могли быть получены преступным путём. Об этом руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил на XXIII Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге.

«Обязательно должна проводиться разметка крипты на предмет поиска криптовалюты, полученной каким-то преступным путём», — сказал представитель ЦБ.

Речь идёт об анализе происхождения криптоактивов и связанных с ними транзакций в рамках финансового мониторинга. Такой механизм должен позволить выявлять цифровые активы, связанные с противоправной деятельностью, при их обращении через регулируемую инфраструктуру.

Тема прозвучала на фоне запуска в России полноценного регулирования рынка цифровых валют. С 1 сентября вступил в силу закон, определяющий правила их обращения, а Банк России получил полномочия по надзору за участниками нового рынка.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума приняла закон о легальном обороте криптовалюты в России. Документ признал цифровую валюту имуществом и установил правила работы бирж, брокеров, депозитариев и обменников. Надзор за регулируемой инфраструктурой возложен на Банк России.