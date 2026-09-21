Минфин оценил вложения граждан в криптовалюту в 3,7 трлн рублей
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В России зафиксирован колоссальный объём средств населения в сфере цифровых финансов. По экспертным подсчётам, свыше двадцати миллионов жителей страны активно взаимодействуют с виртуальными монетами.
Общий размер накоплений граждан в этом секторе достиг внушительных 3,7 триллиона рублей. Такую статистику озвучил ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Обозначенный капитал формируется не только из прямого владения блокчейн-активами на электронных адресах. Значительную долю составляют смежные финансовые инструменты, привязанные к стоимости расчётных единиц.
Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор в настоящее время не рассматривает криптовалюту в качестве средства платежа на территории страны. Но он заметил, что мир меняется быстро, и в будущем они могут стать высоколиквидным, маловолатильным инструментом с обеспечительными механизмами, и тогда этот вопрос вновь окажется на повестке дня.
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