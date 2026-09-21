Минфин оценил вложения граждан в криптовалюту в 3,7 трлн рублей

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор в настоящее время не рассматривает криптовалюту в качестве средства платежа на территории страны. Но он заметил, что мир меняется быстро, и в будущем они могут стать высоколиквидным, маловолатильным инструментом с обеспечительными механизмами, и тогда этот вопрос вновь окажется на повестке дня.