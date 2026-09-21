Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 07:57

Минфин оценил вложения граждан в криптовалюту в 3,7 трлн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Chinnapong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Chinnapong

В России зафиксирован колоссальный объём средств населения в сфере цифровых финансов. По экспертным подсчётам, свыше двадцати миллионов жителей страны активно взаимодействуют с виртуальными монетами.

Общий размер накоплений граждан в этом секторе достиг внушительных 3,7 триллиона рублей. Такую статистику озвучил ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Обозначенный капитал формируется не только из прямого владения блокчейн-активами на электронных адресах. Значительную долю составляют смежные финансовые инструменты, привязанные к стоимости расчётных единиц.

ЦБ перечислил криптовалюты, доступные для торгов на бирже
ЦБ перечислил криптовалюты, доступные для торгов на бирже

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор в настоящее время не рассматривает криптовалюту в качестве средства платежа на территории страны. Но он заметил, что мир меняется быстро, и в будущем они могут стать высоколиквидным, маловолатильным инструментом с обеспечительными механизмами, и тогда этот вопрос вновь окажется на повестке дня.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar