ЦБ перечислил криптовалюты, доступные для торгов на бирже

Банк России включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в перечень доступных неквалифицированным инвесторам криптовалют, установив годовой лимит в 300 тысяч рублей. Проект соответствующего указания опубликован регулятором для публичного обсуждения.

Указанная сумма — это максимум для вложений через одного посредника. Правило распространяется на сделки с участием брокеров, криптообменников и доверительных управляющих.

Ограниченный список активов призван защитить граждан без статуса «квала» от резких ценовых колебаний. Им оставят доступ только к самым ликвидным инструментам.

Отбор проходил по строгим критериям. Учитывались рыночная капитализация, среднедневной объём торгов и история ценообразования на зарубежных площадках. Она для каждого актива должна насчитывать не менее пяти лет.

Инвесторы с подтверждённой квалификацией не столкнутся с подобными барьерами. Они смогут без ограничений покупать все цифровые валюты, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынках.

Перед началом операций всем участникам торгов, независимо от статуса, придётся пройти тестирование. Оно предполагает ознакомление с особенностями и рисками вложений в криптоактивы.

Сбор замечаний и предложений к проекту документа продлится до 24 августа включительно.