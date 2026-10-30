В Binance назвали предварительную причину потерь 6,3 млрд долларов

Один из крупнейших игроков криптовалютного рынка столкнулся с чрезвычайно масштабным инцидентом: потенциальные потери Binance оцениваются в сумму, сопоставимую с бюджетами целых государств. По предварительной оценке компании, общий ущерб от инцидента может достигать 6,3 миллиарда долларов. О масштабах произошедшего представители Binance рассказали в официальном сообщении на своей странице в соцсети X.

Руководство площадки уже пообещало компенсировать все потери и заверило клиентов, что их деньги находятся в безопасности. При этом расследование ещё продолжается, поэтому окончательные обстоятельства произошедшего пока не установлены.

«Общий ущерб оценивается примерно в $6,3 млрд. Binance покроет все убытки, средства пользователей находятся в безопасности», — сообщили в компании.

Предварительное расследование показало, что причиной инцидента могло стать попадание в руки злоумышленников ноутбука одного из инженеров биржи. Предположительно, через скомпрометированное устройство хакер получил доступ к служебному контейнеру и смог инициировать несанкционированные операции по выводу средств. При этом Binance отдельно подчеркнула, что признаков утечки приватных ключей от криптовалютных кошельков специалисты пока не обнаружили.

Специалисты отозвали разрешения для затронутого адреса и подключили к расследованию правоохранительные органы, а также компании, занимающиеся анализом блокчейн-транзакций. Их задача — установить личности причастных к инциденту и проследить движение активов.

В Binance пообещали компенсировать потери за счёт собственного фонда защиты пользователей SAFU и средств компании. После завершения технических работ биржа также намерена опубликовать обновлённый отчёт о резервах, а по итогам расследования представить подробный технический разбор произошедшего.