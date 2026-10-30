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Опубликовано 30 октября, 04:31

Binance приостановила все операции на фоне сообщений о взломе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance временно закрыла возможность пополнять счета и выводить с них средства. Такое решение руководство площадки приняло на время проверки безопасности после сообщений о возможной хакерской атаке.

«В качестве меры предосторожности все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности»,сообщили представители биржи.

В Binance также заявили, что сейчас специалисты площадки блокируют подозрительные активы и сотрудничают с правоохранительными органами.

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Ранее основатель биржи Чанпэн Чжао сообщил о вероятной кибератаке на платформу. Поводом для таких предположений стали сообщения о выводе цифровых активов на миллиарды долларов. При этом в бирже заверили, что средства пользователей находятся в безопасности.

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Лия Мурадьян
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