Binance приостановила все операции на фоне сообщений о взломе

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance временно закрыла возможность пополнять счета и выводить с них средства. Такое решение руководство площадки приняло на время проверки безопасности после сообщений о возможной хакерской атаке.

«В качестве меры предосторожности все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности», — сообщили представители биржи.

В Binance также заявили, что сейчас специалисты площадки блокируют подозрительные активы и сотрудничают с правоохранительными органами.