Binance приостановила все операции на фоне сообщений о взломе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance временно закрыла возможность пополнять счета и выводить с них средства. Такое решение руководство площадки приняло на время проверки безопасности после сообщений о возможной хакерской атаке.
«В качестве меры предосторожности все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности», — сообщили представители биржи.
В Binance также заявили, что сейчас специалисты площадки блокируют подозрительные активы и сотрудничают с правоохранительными органами.
Ранее основатель биржи Чанпэн Чжао сообщил о вероятной кибератаке на платформу. Поводом для таких предположений стали сообщения о выводе цифровых активов на миллиарды долларов. При этом в бирже заверили, что средства пользователей находятся в безопасности.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.