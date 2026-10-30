Binance заверила клиентов в сохранности средств на фоне слухов о взломе

Криптовалютная биржа Binance начала проверку сообщений о возможном взломе торговой площадки, но заверила клиентов, что их деньги находятся в безопасности. Специалисты компании уже изучают обстоятельства предполагаемого инцидента, сообщает РБК со ссылкой на представителей биржи.

«Средства пользователей в полной безопасности. Наши службы безопасности в срочном порядке проверяют всю релевантную информацию и будут предоставлять обновления через официальные каналы Binance, как только получат подтвержденную информацию», — говорится в заявлении компании.

В Binance подчеркнули, что осведомлены о возможных проблемах с безопасностью, однако окончательных выводов пока нет. Пользователей призвали проявлять осторожность, не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять неофициальным запросам данных от аккаунтов.

Поводом для беспокойства стали сообщения о крупных переводах криптовалюты с кошельков торговой площадки. По распространяющейся информации, объём перемещённых цифровых активов мог превысить 5 миллиардов долларов. При этом подтверждений, что речь идёт именно о хищении, пока нет.

На фоне сообщений о возможном взломе Binance крупнейшие криптовалюты заметно подешевели: биткоин потерял 2,64%, опустившись примерно до $78 929, а Ethereum просел на 4,14%, до $2256,89. Снижение затронуло и другие цифровые активы: Solana подешевела на 5,28%, XRP — на 6,4%. Котировки приводятся по состоянию на вечер 29 октября.