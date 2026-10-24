Криптобиржа HTX ограничила обслуживание россиян и дала 7 дней на вывод средств

Криптовалютная биржа HTX, ранее известная как Huobi, ограничивает обслуживание пользователей из России. Страна оказалась в перечне запрещённых юрисдикций в пользовательском соглашении площадки. Российские клиенты также начали получать уведомления о необходимости вывести активы.

Пользователям предлагают забрать средства в течение семи рабочих дней. После истечения этого срока биржа предупреждает о возможном ограничении вывода криптовалюты и блокировке аккаунтов. При этом единую дату прекращения обслуживания HTX публично не объявила.

Ограничения, согласно опубликованным условиям платформы, затрагивают не только резидентов России, но и пользователей, находящихся на её территории. В соглашении предусмотрено право биржи приостанавливать операции и закрывать учётные записи клиентов из запрещённых юрисдикций.

Решение принимается на фоне санкционного давления на площадку. В июле 2026 года Евросоюз включил HTX в санкционный перечень, обвинив криптобиржу в содействии обходу ограничений против России. Запрет на операции с платформой для европейских компаний и граждан вступил в силу 23 августа.

HTX стала третьей крупной криптобиржей за неделю, объявившей об ограничениях для российских клиентов. Ранее аналогичные решения приняли Bitget и MEXC. Последняя пообещала направить затронутым пользователям индивидуальные уведомления со сроками закрытия торговых позиций и вывода активов.

Владельцам счетов HTX рекомендуется проверить сообщения в официальном приложении и личном кабинете биржи. Точные сроки и доступность вывода средств необходимо уточнять через поддержку площадки, не переходя по ссылкам из подозрительных писем.