Поддержка молчит: Британские санкции сковали миллионы криптодолларов на счетах россиян

Новые санкции Великобритании привели к заморозке более 10 миллионов долларов россиян на международных криптоплощадках. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, биржи Bybit, Binance, Bitget и другие начали маркировать криптовалюту, связанную с попавшими под ограничения российскими сервисами, как «грязную». Из-за этого часть переводов на такие площадки и обратно блокируется либо отправляется на дополнительную проверку.

Ещё до официального объявления санкций клиенты криптоплатформ стали получать уведомления с требованием вывести средства в течение суток. После этого доступ к некоторым аккаунтам ограничили. Пользователи жалуются, что восстановить доступ сложно: в чатах отвечают ИИ-ассистенты, а реакции техподдержки приходится ждать несколько дней.

Финансовый аналитик Алексей Морозов рассказал, что под блокировку могли попасть около 16 миллионов долларов с разных площадок, включая ABCEX, а также платёжных криптосервисов Rapira и Aifory. Отдельную опасность создаёт то, что биржи проверяют не только новые, но и старые транзакции. По словам Морозова, аккаунты могут ограничивать даже из-за переводов, совершённых несколько лет назад.