Основатель Binance допустил взлом криптобиржи после сообщений о выводе $3,5 млрд

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил о вероятном взломе торговой площадки на фоне сообщений о выводе цифровых активов на сумму свыше 3,5 миллиарда долларов. Согласно опубликованному сообщения в X, компании Tether и Circle заморозили средства почти на 1,8 миллиарда долларов. Одновременно на криптовалютном рынке наблюдается снижение котировок биткоина и других цифровых активов.

«Средства пользователей в безопасности! Похоже, это взлом на Binance. Благодарю за быструю заморозку со стороны Tether (~$971 млн) и Circle (~$823 млн)», — говорится в сообщении Чжао.

Основатель биржи также отметил, что больше не руководит Binance, однако остаётся её акционером. По его словам, он рассчитывает на полное возмещение возможных потерь пользователям площадки.

Ранее появилась информация о масштабных переводах криптовалюты с горячего кошелька Binance 14. По распространяющимся данным, в рамках одной транзакции на новый внешний адрес были отправлены более 60 токенов сети Ethereum общей стоимостью около 2,53 миллиарда долларов.

Также сообщается, что один из адресов, связанных с операцией, ранее получал средства через сервис анонимизации Tornado Cash. Общая стоимость предположительно перемещённых активов, согласно последним сообщениям, превысила 3,5 миллиарда долларов.

На фоне сообщений о возможном инциденте криптовалютный рынок продолжает снижаться. Биткоин в ходе торгов опускался ниже 80 тысяч долларов, под давлением оказались также Ethereum и другие цифровые активы.