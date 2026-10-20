Биткоину предрекли доходность выше золота и американских акций в ближайшие 10–15 лет
JPMorgan спрогнозировал биткоину доходность в 10% годовых на 10–15 лет
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Биткоин может стать самым доходным активом в ближайшие 10–15 лет, обогнав золото, недвижимость и акции крупнейших американских компаний. Аналитики JPMorgan Asset Management прогнозируют первой криптовалюте среднегодовую доходность на уровне 10%. Такие оценки представлены в ежегодном исследовании перспектив мировых рынков капитала.
Для сравнения, американским акциям крупных компаний эксперты отвели 7,5% годовых, золоту — 5,5%, а инвестиционным фондам недвижимости США — 8,2%. Таким образом, по ожидаемой доходности биткоин опережает все эти инструменты. Впрочем, речь идёт именно о долгосрочном прогнозе, а не о гарантированной прибыли.
У потенциально высокой доходности есть обратная сторона. Расчётная годовая волатильность биткоина достигает 55%, тогда как у золота этот показатель составляет 17,2%, а у акций — порядка 18–21%. Это означает, что стоимость криптовалюты может колебаться значительно сильнее, чем цены традиционных инвестиционных активов.
Примечательно, что JPMorgan впервые включил биткоин в свой долгосрочный прогноз, однако пока не стал использовать его в основных моделях формирования инвестиционных портфелей. Причина — высокая волатильность и нестабильная связь курса криптовалюты с динамикой других рынков. По мнению аналитиков, эти особенности мешают рассматривать биткоин как полноценный инструмент диверсификации.
В целом эксперты банка ожидают ускорения мировой экономики в течение следующих 10–15 лет. Главными двигателями роста они называют развитие технологий, увеличение внутренних инвестиций и перераспределение глобальных денежных потоков. При этом экономический национализм и технологические перемены могут не только поддерживать доходность активов, но и усиливать инфляционные риски.
Ранее Life.ru рассказывал о рекордном росте биткоина, когда в июле 2025 года его стоимость впервые превысила 116 тысяч долларов. Однако уже в феврале 2026-го криптовалюта обвалилась ниже 75 тысяч долларов, продемонстрировав, насколько резкими могут быть рыночные колебания. Позднее котировки вновь пошли вверх, и в августе Life.ru сообщал о возвращении биткоина к отметке в 75 тысяч долларов.
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