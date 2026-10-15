Банк России установил крайний срок для свободных сделок с цифровыми валютами

Банк России внёс ясность в правила оборота цифровых валют на внутреннем рынке. Согласно официальным разъяснениям регулятора, проводить сделки и операции с криптовалютой напрямую между физическими лицами (в формате P2P) без привлечения лицензированных посредников разрешено только до 1 июля 2027 года.

В Центробанке отметили, что исчерпывающий перечень разрешённых операций с цифровыми валютами без участия лиц, обеспечивающих их обращение, зафиксирован в части 1 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ. Положения этого документа не предусматривают сохранение возможности проведения прямых транзакций между гражданами после наступления указанной даты.

Таким образом, регулятор обозначил чёткий переходный период для участников криптовалютного рынка. После 1 июля 2027 года любые сделки с цифровыми активами в юрисдикции РФ должны будут проходить исключительно через официальную финансовую инфраструктуру и уполномоченные организации.

Россия в 2026 году перешла к формированию полноценного регулирования рынка цифровых валют. В июле Life.ru сообщал, что Госдума приняла закон о легальном обороте криптовалюты, который предусматривает работу бирж, брокеров, управляющих компаний и обменников в регулируемой инфраструктуре.