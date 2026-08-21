Биткоин поднялся выше $75 тысяч впервые с конца мая

К 04:33 по московскому времени криптовалюта прибавляла 2,77% и стоила 75,045 тысячи долларов. Спустя несколько минут, к 04:38 мск, рост немного замедлился: биткоин торговался на уровне 74,68 тысячи долларов, что на 2,27% выше прежнего значения.

Ранее аналитик Александр Разуваев в разговоре с Life.ru объяснил, почему биткоин падал. По его словам, дело было не во внутренних проблемах самой криптовалюты, а в общих процессах на рынке. Эксперт связал снижение с массовой распродажей защитных и спекулятивных активов — прежде всего золота и серебра, которые до этого выросли из-за геополитической напряжённости. Он отметил, что за биткоином, в отличие от драгметаллов, не стоит ничего, кроме спроса.