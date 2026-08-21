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21 августа, 13:15

Биткоин поднялся выше $75 тысяч впервые с конца мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PV productions

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PV productions

Курс биткоина в ходе торгов пробил отметку в 75 тысяч долларов — этого не случалось с 27 мая. Об этом говорят данные торговой площадки Binance.

К 04:33 по московскому времени криптовалюта прибавляла 2,77% и стоила 75,045 тысячи долларов. Спустя несколько минут, к 04:38 мск, рост немного замедлился: биткоин торговался на уровне 74,68 тысячи долларов, что на 2,27% выше прежнего значения.

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Ранее аналитик Александр Разуваев в разговоре с Life.ru объяснил, почему биткоин падал. По его словам, дело было не во внутренних проблемах самой криптовалюты, а в общих процессах на рынке. Эксперт связал снижение с массовой распродажей защитных и спекулятивных активов — прежде всего золота и серебра, которые до этого выросли из-за геополитической напряжённости. Он отметил, что за биткоином, в отличие от драгметаллов, не стоит ничего, кроме спроса.

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Вероника Бакумченко
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