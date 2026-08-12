С 1 сентября снимут ограничения для биткоина. Стоит ли вкладывать сбережения в криптовалюту Оглавление Кто и как сможет купить криптовалюту с 1 сентября Стоит ли вкладывать сбережения в биткоин С 1 сентября неквалифицированные инвесторы смогут покупать биткоин через брокеров, криптообменники и управляющих после тестирования — в пределах 300 тыс. рублей в год у каждого посредника. Имеет ли смысл вкладывать деньги в криптовалюту и какой доход можно получить? 12 августа, 09:27 С 1 сентября купить биткоин станет проще. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PXLR Studio

Кто и как сможет купить криптовалюту с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Он определяет правила покупки, продажи цифровых валют через уполномоченные финансовые организации на территории России.

Надзор за деятельностью таких посредников, равно как и жалобы клиентов, считающих, что их права будут нарушены при покупке или продаже криптовалют, будет рассматривать Банк России. На этот момент обратил внимание член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров.

— Биткоин вошёл в перечень криптовалют, допущенных Банком России к публичному обращению, вместе с Ethereum и Tether USDT. Квалифицированным инвесторам также потребуется пройти тест, но для них ограничений по сумме не предусмотрено, — рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

Стоит ли вкладывать сбережения в биткоин

Евгений Машаров отметил, что физически такие сделки начнутся, когда будет принята и утверждена вся нормативно-правовая база Центрального банка, посредники подадут документы на получение соответствующего правового статуса, получат разрешения от Банка России и вступят в СРО финансового рынка по данному виду деятельности.

— Знаю, что сейчас и регулятором, и финансовыми организациями активно ведётся работа по запуску данного бизнес-процесса: купли/продажи цифровых валют, работы с ним в правовом контуре нашей страны. Легализация криптовалюты позволит декриминализовать ряд явлений, выявить существующие нелегальные цепочки, в том числе позволит правоохранительным органам более эффективно пресекать операции с криптовалютами, которые используются для вывода средств, похищеннных телефонными мошенниками, — отметил Евгений Машаров.

По его словам, для россиян, являющихся неквалифицированными инвесторами, появление такого вида инвестиций, как цифровые валюты с суммой до 300 тысяч рублей, — это один из способов попробовать свои силы на финансовом рынке, узнать новый инструмент, причём работать с таким сложным активом, как криптовалюты в абсолютно безопасном для себя российском сегменте финансового рынка.

— Плюс нового порядка — появление легального и более прозрачного канала покупки. Вместе с тем жёсткий лимит ограничит объёмы операций и приток средств в регулируемый рынок, а часть спроса может вытеснить на зарубежные площадки и в серую зону. Биткоин можно рассматривать как высокорисковую часть долгосрочного портфеля, однако вкладывать в него следует только свободные средства с учётом высокой волатильности и отсутствия гарантированной доходности, — добавил Кирилл Комаленков.

Авторы Нина Важдаева