С 17 августа курс доллара ждёт переломный момент. Сколько будет стоить рубль Оглавление Анонс основных событий, которые повлияют на курс доллара с 17 августа Прогноз курса рубля на неделю с 17 августа На этой неделе курс доллара обновил максимум за четыре месяца. Экономисты рассказали, каких событий на рынке ждут с 17 августа и каким будет курс рубля на следующей неделе. 11 августа, 21:45 34268 34268 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kenishirotie

Анонс основных событий, которые повлияют на курс доллара с 17 августа

Важные технические области 82,5 за доллар, 12,25 за юань были проколоты, но всё-таки устояли, евро на максимуме остановился в 8 копейках от 96 руб. Сейчас рубль стабилизировался и смог отыграть часть потерь. Динамика однодневной индикативной ставки RUSFAR в юанях указывает на завершение локального дефицита китайской валюты. Так охарактеризовал обстановку на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

— На будущей неделе на позиции глобального доллара могут повлиять ближневосточные события и публикация протоколов FOMC. Это произойдёт 19 августа, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.

Рубль начал текущую неделю под давлением: Банк России зафиксировал максимальный за четыре месяца курс доллара, что отражает реальный дисбаланс на валютном рынке. Спрос на иностранную валюту устойчиво превышает предложение, а внешние и внутренние факторы формируют для рубля неблагоприятный фон. В ближайшее время эта конструкция сохранится. На эти моменты обратил внимание финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Август традиционно остаётся одним из самых слабых месяцев для российской валюты. За последние 28 лет доллар укреплялся к рублю в августе 20 раз, что делает этот месяц устойчиво неблагоприятным для рубля. В этот период растёт спрос на валюту для расчётов по внешним контрактам, снижается активность экспортёров в части продаж валютной выручки, а бизнес увеличивает закупки валюты под осенний импорт. Сезонность формирует устойчивый фон, который практически каждый год работает против рубля.

Дополнительное давление создают действия Минфина. С 7 августа по 4 сентября ведомство увеличило объём ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила: показатель вырос с 4,82 до 5,92 млрд рублей в день. Увеличение операций совпало с ростом волатильности на валютном рынке, а участники восприняли это как сигнал усиления государственного спроса на валюту. Рост покупок автоматически снижает предложение рубля и поддерживает движение курса вверх, превращаясь в структурный фактор давления на российскую валюту.

— Нефтяной рынок остаётся источником неопределённости. Brent в последние недели колеблется в широком диапазоне от 82 до 100 долларов за баррель. На динамику нефти продолжает влиять иранский конфликт: он не завершён окончательно, и любые новости по региону мгновенно отражаются на котировках. Весной реакция была резкой, сейчас она мягче, но влияние сохраняется. Любое усиление напряжённости в Ормузском проливе или вокруг инфраструктуры поставок приводит к росту премии за риск, а любые признаки стабилизации — к её снижению. Для рубля это означает повышенную чувствительность к внешнему фону: любые позитивные новости дают импульс движения нефти вниз, моментально усиливается давление на курс, — добавил Андрей Порошин.

Он отметил, что слабое предложение валютной выручки усиливает давление. По данным Банка России, входящие платежи в отраслях внешнего спроса снизились на 9,3%, что уменьшает объём валюты, который выходит на рынок. При низкой активности экспортёров и высоком спросе со стороны импорта рубль получает структурное давление, которое не компенсируется даже высокими ценами на нефть в отдельные дни.

Прогноз курса рубля на неделю с 17 августа

Против рубля в последнее время работал ряд факторов — рост импорта при сокращении экспортной выручки, эффект от смягчения ДКП, пик турсезона. Российская валюта видится перепроданной и уже начала коррекцию. Впрочем, сильно рубль не укрепится — слишком уж велико давление сезонности, но при поддержке от подготовки компаний к фискальному периоду и текущих высоких уровней цен на нефть вполне может вернуть доллар ближе к 80, евро — ниже 94, юань — к 12. Такой прогноз сделал Александр Бахтин.

По его оценкам, с началом делового сезона и далее в четвёртом квартале, для которого характерен рост бюджетных, корпоративных и потребительских расходов, а также с учётом дальнейших снижений ключевой ставки (до 13,5% к концу года, по нашим ожиданиям) рубль будет терять позиции и в декабре ожидается доллар по 83–84, евро по 96–97 и юань выше 12,5.

— К началу второй половины августа рубль, вероятно, сохранит тенденцию к ослаблению, при этом движение курса не обязательно будет линейным. Ожидаем колебания доллара в диапазоне 79–84,5 рубля, евро — в пределах 92–97,5 рубля, а юаня — в коридоре 11,7–12,5 рубля, — считает генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Российская валюта пока остаётся под давлением сезонных и геополитических факторов, а также операций монетарных властей в рамках бюджетного правила. При этом говорить о формировании устойчивого тренда на резкое ослабление рубля преждевременно: комфортное сальдо внешней торговли остаётся среднесрочным фундаментальным фактором поддержки национальной валюты.

Гузель Проценко отметила, что ключевыми событиями текущей недели станут публикации данных по внешней торговле и инфляции. Рынок получит статистику по торговому балансу за июнь, а также данные по потребительским ценам за июль. Если внешнеторговое сальдо сохранится на комфортном уровне, это будет ограничивать потенциал дальнейшего снижения рубля. В то же время ускорение инфляции окажет обратное воздействие: оно станет дополнительным аргументом для более осторожного подхода к дальнейшему снижению ключевой ставки.

При текущем сочетании факторов рубль входит в следующую неделю в зону повышенного риска. Базовый диапазон по доллару составляет 82–85 рублей, при усилении внешних рисков возможен выход к уровням 86–89 рублей за доллар. Сезонность, увеличенные покупки валюты Минфином, слабое предложение выручки и нестабильная нефть формируют для рубля неблагоприятный фон, и российская валюта с высокой вероятностью останется под давлением. Такое мнение высказал Андрей Порошин.

— На будущей неделе рубль уже может получать поддержку от приближения налогового периода. Кроме того, в курс могут начать закладываться уже июльские цены на нефть, а в том месяце они выросли более чем на четверть. Плюс отметим восстановление спроса на рублёвый долг, индекс гособлигаций RGBI укрепился до уровней конца июня, выше 115 п. В то же время приток экспортной выручки остаётся неравномерным, а спрос со стороны импортёров может сохраняться повышенным — им нужно пополнить склады перед высоким сезоном продаж. Прогнозируем на следующей неделе курс рубля к доллару на уровне 81–83, к евро — 94–96, к юаню — 12–12,3, — добавил Андрей Смирнов.

Авторы Нина Важдаева