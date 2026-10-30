Утечка $5,7 млрд с Binance способна стать крупнейшей в истории

С криптовалютной биржи Binance, крупнейшей в мире по объёму торгов, предположительно вывели цифровые активы на сумму около 5,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает профильный портал CoinDesk со ссылкой на данные аналитической платформы Arkham.

По информации издания, на криптокошельке предполагаемого хакера сосредоточено более 5,7 миллиарда долларов в разных цифровых валютах. Из этой суммы почти 1,5 миллиарда долларов приходится на биткоины, ещё около 900 миллионов — на Ethereum. Кроме того, на адресе хранятся стейблкоины USDT и USDC общей стоимостью примерно 1,4 миллиарда долларов.

Coinbase отмечает, что инцидент способен войти в историю как крупнейший взлом криптовалютной платформы.