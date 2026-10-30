Binance заморозила криптоактивы на три миллиарда долларов после атаки

Объём средств, которые криптобиржа Binance заблокировала из-за угроз безопасности, достиг примерно трёх миллиардов долларов. Ранее компания сообщала, что заморозила более 2,5 миллиарда долларов в цифровых активах.

«Общая подтверждённая сумма замороженных средств сейчас составляет около трёх миллиардов долларов», — говорится в заявлении платформы.