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Опубликовано 30 октября, 05:39

Binance заморозила криптоактивы на три миллиарда долларов после атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PJ McDonnell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PJ McDonnell

Объём средств, которые криптобиржа Binance заблокировала из-за угроз безопасности, достиг примерно трёх миллиардов долларов. Ранее компания сообщала, что заморозила более 2,5 миллиарда долларов в цифровых активах.

«Общая подтверждённая сумма замороженных средств сейчас составляет около трёх миллиардов долларов»,говорится в заявлении платформы.

Binance приостановила все операции на фоне сообщений о взломе
Binance приостановила все операции на фоне сообщений о взломе

О возможной кибератаке на биржу ранее сообщил её основатель Чанпэн Чжао. Поводом для беспокойства стали сведения о выводе цифровых активов на миллиарды долларов. При этом представители Binance заверили, что средства пользователей остаются в безопасности. Предполагаемая утечка на сумму около 5,7 миллиарда долларов способна стать самой крупной в истории.

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Лия Мурадьян
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