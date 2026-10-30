Binance заморозила криптоактивы на три миллиарда долларов после атаки
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Объём средств, которые криптобиржа Binance заблокировала из-за угроз безопасности, достиг примерно трёх миллиардов долларов. Ранее компания сообщала, что заморозила более 2,5 миллиарда долларов в цифровых активах.
«Общая подтверждённая сумма замороженных средств сейчас составляет около трёх миллиардов долларов», — говорится в заявлении платформы.
О возможной кибератаке на биржу ранее сообщил её основатель Чанпэн Чжао. Поводом для беспокойства стали сведения о выводе цифровых активов на миллиарды долларов. При этом представители Binance заверили, что средства пользователей остаются в безопасности. Предполагаемая утечка на сумму около 5,7 миллиарда долларов способна стать самой крупной в истории.
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