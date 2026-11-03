Ситуация на Корейском полуострове продолжает обостряться, а масштабные военные учения США и Южной Кореи у границ КНДР лишь усиливают напряжённость. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав действия Вашингтона и Сеула откровенно провокационными.

«К сожалению, обстановка на Корейском полуострове не только не демонстрирует каких-либо признаков стабилизации, но, наоборот, продолжает обостряться», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Особое беспокойство Москвы вызывают совместные манёвры американских и южнокорейских военных в непосредственной близости от Северной Кореи. По утверждению Захаровой, участники учений отрабатывают сценарии превентивных ударов по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия.

Представитель МИД обратила внимание, что военная активность США и Республики Корея охватывает всё больше направлений. Помимо сухопутных операций, учения распространяются на воздушное, морское и киберпространство, а их частота и масштабы продолжают увеличиваться.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные действия не способствуют снижению напряжённости и создают дополнительные риски для безопасности в Северо-Восточной Азии. Москва связывает дальнейшее обострение ситуации с наращиванием военного давления на Пхеньян.

Ранее Life.ru сообщал о новых испытаниях стратегической крылатой ракеты КНДР. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, северокорейские военные проверили боевую часть, способную поражать территорию площадью до шести гектаров, а также усовершенствованную систему нанесения вертикального удара.