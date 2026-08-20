КНДР запустила ракету на фоне учений США и Южной Кореи

Северная Корея произвела новый ракетный пуск в сторону Японского моря. Южнокорейские военные зафиксировали неопознанный снаряд, а японская сторона предварительно оценила его как баллистическую ракету.

Точные характеристики и дальность полёта пока уточняются. По предварительным данным японской стороны, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны. Сообщений об ущербе воздушным или морским судам не поступало.

Пуск произошёл на фоне совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield. Манёвры стартовали 17 августа, однако Вашингтон и Сеул накануне договорились значительно сократить их продолжительность и часть полевых тренировок. Изначально учения планировалось проводить 11 дней, теперь они должны завершиться 21 августа.

Пхеньян сокращение программы не устроило. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что уменьшение продолжительности или масштабов манёвров не меняет, по оценке КНДР, их «провокационной и наступательной сущности».

До этого северокорейские власти неоднократно выступали против Ulchi Freedom Shield, рассматривая совместные манёвры Вашингтона и Сеула как угрозу безопасности страны. США и Южная Корея, в свою очередь, называют учения оборонительными.

Нынешний пуск стал очередным за последние недели. 12 августа КНДР также запустила баллистическую ракету из района Вонсана в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, она пролетела более 700 километров.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущем ракетном пуске КНДР в сторону Японского моря. Тогда Южная Корея и Япония также сообщили, что снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.