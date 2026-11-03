КНДР испытала боевую часть стратегической крылатой ракеты, способную поражать территорию площадью до 6 га. Одновременно военные проверили усовершенствованную систему нанесения вертикального удара. О результатах испытаний сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР провела испытания ракеты. Фото © ЦТАК

КНДР провела испытания ракеты. Фото © ЦТАК

В Главном управлении ракетостроения заявили, что боеприпас рассеивающего типа способен создавать высокую плотность поражения на участке размером 5–6 га. Работа затронула и лётные характеристики ракеты. Специалисты улучшили её способность маневрировать перед поражением цели, а также доработали систему вертикальной атаки.

Испытаниями руководил генерал армии Ким Чон Сик, занимающий пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. В военном ведомстве назвали проверку частью исследовательской программы по расширению возможностей ракетных систем.

Ранее Life.ru сообщал, что КНДР испытала два типа стратегических крылатых ракет подводного базирования. Пуски состоялись 14 октября в Японском море. Северокорейские военные проверили готовность ракетных систем к выполнению стратегических задач и надёжность средств сдерживания. В Пхеньяне подчеркнули, что испытания не представляли угрозы для соседних государств.