КНДР испытала два типа стратегических крылатых ракет подводного базирования

Северная Корея провела испытания двух типов стратегических крылатых ракет, предназначенных для запуска с подводных лодок. Пуски состоялись 14 октября в Японском море, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Организатором испытаний выступило Главное управление ракетостроения КНДР. Основной задачей стала проверка готовности подводных боевых систем к выполнению стратегических задач.

По данным ЦТАК, пуски также позволили оценить надёжность средств военного сдерживания страны. Кроме того, испытания были направлены на совершенствование боевых возможностей военно-морских сил республики.

За испытаниями наблюдали высокопоставленные военные. В Пхеньяне подчеркнули, что запуск не оказал негативного влияния на безопасность соседних государств.

Ранее Life.ru сообщал о запуске КНДР двух предположительно баллистических ракет в сторону Японского моря. По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», ссылавшегося на Объединённый комитет начальников штабов, снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. До этого, 3 октября, Пхеньян провёл учебный пуск стратегической ракеты средней дальности и испытал особый режим её полёта.