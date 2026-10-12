КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила, предположительно, две баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов.

Согласно опубликованной информации, снаряды уже упали, вероятно, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Других подробностей пока не приводится.

Последний запуск Северная Корея осуществила 3 октября. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила о проведении учебного пуска стратегической ракеты средней дальности и испытаний особого режима её полёта.