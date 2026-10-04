В КНДР отчитались о пуске гиперзвуковой ракеты на 1 тыс. км

КНДР испытала гиперзвуковую ракету средней дальности, которая поразила цель примерно в 1 тыс. км от места запуска. Пуск прошёл утром 3 октября над Японским морем, а за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщило ЦТАК.

В агентстве утверждают, что ракета достигла заданной точки с высокой точностью. ЦТАК также опубликовало координаты цели — 43°36′28.04″ северной широты и 138°00′47.02″ восточной долготы. Пхеньян представил запуск не как разовую демонстрацию, а как проверку боевой готовности подразделений, оснащённых гиперзвуковыми системами.

Ким Чен Ын после пуска заявил, что КНДР продолжит укреплять ядерные силы и проверять ключевые элементы системы сдерживания. По его словам, такая деятельность должна показывать потенциальному противнику возможности стратегического оружия страны.

Ранее Life.ru писал, что КНДР провела учебный пуск стратегической ракеты средней дальности и испытала особый режим её полёта. Представители Главного управления ракетостроения доложили главе государства, что новые технологии позволяют задавать как минимум четыре варианта траектории в зависимости от цели и задачи. Утверждается, что при использовании волнообразной траектории средства наблюдения противника теряют ракету после первой точки подъёма. Представитель также напомнила о заявленных Пхеньяном возможностях ракеты менять траекторию на небольшой высоте и использовании технологий искусственного интеллекта.