ЦТАК: КНДР провела учения с пуском стратегических ракет средней дальности

КНДР провела учебный пуск стратегической ракеты средней дальности и испытала особый режим её полёта. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

По её словам, за тренировкой подразделения, выполняющего «специальную миссию», лично наблюдал глава государства Ким Чен Ын. Представители Главного управления ракетостроения доложили ему, что новые технологии позволяют задавать как минимум четыре варианта траектории в зависимости от цели и задачи.

Ким Ё Чжон утверждает, что при использовании волнообразной траектории средства наблюдения противника теряют ракету после первой точки подъёма. Она также напомнила о заявленных Пхеньяном возможностях ракеты менять траекторию на небольшой высоте и использовании технологий искусственного интеллекта.

«Иными словами, это означает, что избежать такого удара фактически невозможно», — заявила Ким Ё Чжон.

Южнокорейские военные сообщили, что утром 3 октября засекли пуск одной баллистической ракеты из района Вонсана. По их данным, она пролетела более 700 километров. Японское Минобороны оценило дальность примерно в 680 километров, а максимальную высоту — примерно в 90 километров. Ракета, по данным Токио, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ким Ё Чжон назвала расхождение в оценках дальности «интересным» и заявила, что Пхеньян уже несколько раз наблюдал подобную ситуацию. По её версии, эти показатели свидетельствуют об особенностях траектории северокорейских ракет и ограничениях средств их отслеживания.

Ранее, 20 сентября, КНДР также провела ракетные испытания, а спустя два дня сообщила о проверке нового вида вооружения в присутствии Ким Чен Ына.

КНДР в течение 2026 года неоднократно испытывала новые ракетные системы с упором на маневрирование и повышение точности. В январе Пхеньян сообщил об успешном пуске гиперзвуковой ракеты на дальность около тысячи километров, весной провёл испытания модернизированных тактических баллистических ракет и крылатой ракеты с системой терминального наведения на основе искусственного интеллекта, а в сентябре проверил ещё одну новую систему вооружения. Нынешний пуск продолжил эту серию: Ким Ё Чжон заявила, что ракета может лететь как минимум по четырём вариантам траектории, а при использовании волнообразного режима якобы способна уходить из-под наблюдения средств противника.