«Чтобы даже зверь не прошёл»: КНДР решила наглухо закрыться от Южной Кореи
Ким Ё Чжон: КНДР не оставит возможности для отношений с Южной Кореей
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КНДР намерена полностью отгородиться от Южной Кореи и не оставлять возможностей для контактов с Сеулом. Укрепление межкорейской границы направлено именно на её полное закрытие, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
«Мы не допускаем ни малейшего пространства или возможности для того, чтобы в какой-либо форме иметь дело с РК или вступать с ней в отношения», — говорится в её заявлении, распространённом ЦТАК.
Ким Ё Чжон дала понять, что речь идёт не о временном усилении границы. КНДР уже усиливала охрану границы с Южной Кореей на фоне инцидентов с беспилотниками.
Представитель руководства КНДР также раскритиковала заявления Сеула о намерении снизить военную напряжённость, назвав их «самодельным фарсом». Пхеньян считает противоречивой ситуацию, при которой южнокорейские власти обвиняют Северную Корею в провокациях и одновременно говорят о готовности предпринимать шаги для деэскалации.
Отдельно Ким Ё Чжон вновь вспомнила инциденты с беспилотниками, ответственность за которые северокорейская сторона возлагала на Южную Корею. Ранее КНДР сообщала об обнаружении обломков дрона, который Пхеньян называл южнокорейским.
Курс на фактическое размежевание двух Корей Пхеньян проводит уже не первый год. Осенью 2024-го КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей, подорвав участки дорог и путей у границы. А в августе 2025 года Ким Ё Чжон заявила о намерении закрепить отказ от нормализации отношений с Сеулом в конституции КНДР. В декабре того же года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён уже говорил, что отношения двух государств перерастают в настоящую вражду.
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