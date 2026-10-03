«Чтобы даже зверь не прошёл»: КНДР решила наглухо закрыться от Южной Кореи

КНДР намерена полностью отгородиться от Южной Кореи и не оставлять возможностей для контактов с Сеулом. Укрепление межкорейской границы направлено именно на её полное закрытие, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«Мы не допускаем ни малейшего пространства или возможности для того, чтобы в какой-либо форме иметь дело с РК или вступать с ней в отношения», — говорится в её заявлении, распространённом ЦТАК.

Ким Ё Чжон дала понять, что речь идёт не о временном усилении границы. КНДР уже усиливала охрану границы с Южной Кореей на фоне инцидентов с беспилотниками.

Представитель руководства КНДР также раскритиковала заявления Сеула о намерении снизить военную напряжённость, назвав их «самодельным фарсом». Пхеньян считает противоречивой ситуацию, при которой южнокорейские власти обвиняют Северную Корею в провокациях и одновременно говорят о готовности предпринимать шаги для деэскалации.

Отдельно Ким Ё Чжон вновь вспомнила инциденты с беспилотниками, ответственность за которые северокорейская сторона возлагала на Южную Корею. Ранее КНДР сообщала об обнаружении обломков дрона, который Пхеньян называл южнокорейским.