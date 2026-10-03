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Регион
Опубликовано 3 октября, 10:15

«Чтобы даже зверь не прошёл»: КНДР решила наглухо закрыться от Южной Кореи

Ким Ё Чжон: КНДР не оставит возможности для отношений с Южной Кореей

Обложка © ТАСС / JORGE SILVA / POOL / ЕРА

Обложка © ТАСС / JORGE SILVA / POOL / ЕРА

КНДР намерена полностью отгородиться от Южной Кореи и не оставлять возможностей для контактов с Сеулом. Укрепление межкорейской границы направлено именно на её полное закрытие, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«Мы не допускаем ни малейшего пространства или возможности для того, чтобы в какой-либо форме иметь дело с РК или вступать с ней в отношения», — говорится в её заявлении, распространённом ЦТАК.

Ким Ё Чжон дала понять, что речь идёт не о временном усилении границы. КНДР уже усиливала охрану границы с Южной Кореей на фоне инцидентов с беспилотниками.

Представитель руководства КНДР также раскритиковала заявления Сеула о намерении снизить военную напряжённость, назвав их «самодельным фарсом». Пхеньян считает противоречивой ситуацию, при которой южнокорейские власти обвиняют Северную Корею в провокациях и одновременно говорят о готовности предпринимать шаги для деэскалации.

Отдельно Ким Ё Чжон вновь вспомнила инциденты с беспилотниками, ответственность за которые северокорейская сторона возлагала на Южную Корею. Ранее КНДР сообщала об обнаружении обломков дрона, который Пхеньян называл южнокорейским.

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Курс на фактическое размежевание двух Корей Пхеньян проводит уже не первый год. Осенью 2024-го КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей, подорвав участки дорог и путей у границы. А в августе 2025 года Ким Ё Чжон заявила о намерении закрепить отказ от нормализации отношений с Сеулом в конституции КНДР. В декабре того же года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён уже говорил, что отношения двух государств перерастают в настоящую вражду.

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Милена Скрипальщикова
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