В КНДР нашли обломки южнокорейского беспилотника
Власти КНДР: Обломки БПЛА Южной Кореи найдены в одном из районов Пхеньяна
Власти КНДР сообщили об обнаружении доказательств, указывающих на причастность южнокорейских военных к инцидентам с беспилотниками в районе Пхеньяна. По словам представителя Министерства обороны Северной Кореи, были найдены обломки южнокорейского дрона, который использовался для распространения агитационных листовок.
«Эксперты пришли к выводу, что беспилотник, потерпевший крушение в районе Сопхо г. Пхеньяна, — «малоразмерный дрон дистанционной разведки» Командования операций дронов военных ведомств Республики Корея» Командования операций дронов военных Республики Корея», — передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ответ на эти действия Генштаб Корейской народной армии (КНА) привёл артиллерийские соединения в состояние полной боеготовности и предупредил, что повторное вторжение «военных средств Республики Корея» будет расценено как «объявление войны», на что последуют немедленные ответные удары.
Напомним, что ситуация в отношениях КНДР и Республики Корея вновь обострилась в начале октября. Тогда генеральный штаб Корейской народной армии заявил, что перекроет транспортные пути с Республикой Корея и «превратит южную границу в крепость». В Пхеньяне указали, что приступают к «практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию». Затем КНДР взорвала участки дорог на границе с Южной Кореей, ответ на это Республика открыла предупредительный огонь. В связи с обстановкой в Армию Северной Кореи за сутки попросились 1,4 миллиона человек.
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