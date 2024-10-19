В КНДР нашли обломки южнокорейского беспилотника

Власти КНДР сообщили об обнаружении доказательств, указывающих на причастность южнокорейских военных к инцидентам с беспилотниками в районе Пхеньяна. По словам представителя Министерства обороны Северной Кореи, были найдены обломки южнокорейского дрона, который использовался для распространения агитационных листовок.

«Эксперты пришли к выводу, что беспилотник, потерпевший крушение в районе Сопхо г. Пхеньяна, — «малоразмерный дрон дистанционной разведки» Командования операций дронов военных ведомств Республики Корея» Командования операций дронов военных Республики Корея», — передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).