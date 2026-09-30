Сестра Ким Чен Ына отвергла причастность КНДР к взрыву у границы с Южной Кореей

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея не имеет отношения к взрыву мин в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

По её словам, южнокорейские военные распространили результаты расследования инцидента, однако в Пхеньяне считают эти выводы очередной провокацией. Заявление Ким Е Чжон приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она также сообщила, что северокорейские военнослужащие уже около двух лет возводят заграждения вдоль границы. Ким Ё Чжон назвала проводимые работы реализацией суверенного права КНДР и заявила, что они не связаны с военными целями.

При этом представитель Пхеньяна отдельно предупредила Сеул о возможных последствиях. По её словам, если южнокорейские военные откроют огонь по северокорейским военнослужащим, которые занимаются строительством заграждений, армия КНДР нанесёт ответный удар.

Поводом для заявления стал инцидент, о котором 21 сентября сообщило агентство Рёнхап. По его данным, в результате предполагаемого взрыва двух мин в ДМЗ пострадали три человека, включая двух военнослужащих Южной Кореи. Позднее находившиеся на месте военные сообщили ещё об одной неразорвавшейся мине.