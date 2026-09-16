КНДР предупредила Южную Корею и США о возможном применении ядерного оружия

Агрессивные действия США и Южной Кореи могут привести к применению КНДР ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении представителя Минобороны Народно-Демократической Республики, опубликованном на сайте ЦТАК. При этом именно Вашингтон и Сеул, по мнению Пхеньяна, под предлогом «реагирования» готовятся первыми прибегнуть к оружию массового поражения.