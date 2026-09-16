КНДР предупредила Южную Корею и США о возможном применении ядерного оружия
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Агрессивные действия США и Южной Кореи могут привести к применению КНДР ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении представителя Минобороны Народно-Демократической Республики, опубликованном на сайте ЦТАК. При этом именно Вашингтон и Сеул, по мнению Пхеньяна, под предлогом «реагирования» готовятся первыми прибегнуть к оружию массового поражения.
«Угрозы врагов, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против нашего государства, могут считаться важнейшим вызовом обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о запуске вооружёнными силами КНДР крылатой ракеты в сторону Японского моря. Тип и дальность полёта снаряда неизвестны.
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