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Опубликовано 16 сентября, 13:47

КНДР предупредила Южную Корею и США о возможном применении ядерного оружия

Обложка © ТАСС / EPA / KCNA

Обложка © ТАСС / EPA / KCNA

Агрессивные действия США и Южной Кореи могут привести к применению КНДР ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении представителя Минобороны Народно-Демократической Республики, опубликованном на сайте ЦТАК. При этом именно Вашингтон и Сеул, по мнению Пхеньяна, под предлогом «реагирования» готовятся первыми прибегнуть к оружию массового поражения.

«Угрозы врагов, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против нашего государства, могут считаться важнейшим вызовом обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о запуске вооружёнными силами КНДР крылатой ракеты в сторону Японского моря. Тип и дальность полёта снаряда неизвестны.

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Матвей Константинов
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