КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Пхеньян произвел очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. Южнокорейский Объединённый комитет начальников штабов подтвердил факт запуска, однако пока не раскрывает тип ракеты и дальность её полета.

Тихоокеанское командование вооружённых сил США (USPACOM) оперативно отреагировало на инцидент. Американские военные заявили, что им известно о недавнем ракетном пуске КНДР, и подчеркнули, что проводят тесные консультации с союзниками и партнерами в регионе.

«Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для личного состава или территории США, а также для наших союзников», — говорится в заявлении USPACOM.

При этом американская сторона заверила, что Соединённые Штаты по-прежнему привержены обеспечению безопасности своей территории и защите союзников в регионе.

Этот запуск стал очередным в серии ракетных испытаний Северной Кореи в 2026 году. Ранее Пхеньян уже проводил множественные пуски баллистических ракет в сторону Японского моря — как одиночные, так и массированные залпы.

Ранее Life.ru писал, что КНДР усилила Восточный флот новым эсминцем «Кан Гон». На мероприятии традиционно присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.