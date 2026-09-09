Южная Корея обвинила КНДР в 20 переходах границы военными за месяц

Военные КНДР более 20 раз пересекали военную демаркационную линию на границе с Южной Кореей за последний месяц. Для сравнения, за весь 2025 год подобных случаев насчитали 17. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

В Сеуле утверждают, что резкий рост числа пересечений связан с работами, которые северокорейские военные проводят вдоль границы. С 2024 года КНДР укрепляет этот участок, устанавливая ограждения и мины, расчищая территорию и организуя патрулирование в районах с густой растительностью.

Южнокорейские военные каждый раз объявляли предупреждение через громкоговорители или другую аппаратуру. Если, по их оценке, военнослужащие КНДР действительно переходили демаркационную линию, следовали предупредительные выстрелы. После этого северокорейские военные, как правило, возвращались на свою территорию. При этом в Сеуле не считают, что пересечения носили преднамеренный характер.

Представитель комитета начальников штабов заявил, что Пхеньян не менял характер своей деятельности и не проявлял какой-либо особой активности. За соблюдением условий перемирия на Корейском полуострове следит Командование ООН, куда южнокорейская сторона также обратилась по поводу произошедшего. Организацию возглавляет американский генерал.

Напомним, что 16 августа военнослужащие КНДР ненадолго пересекли военную демаркационную линию на восточном участке границы с Южной Кореей. После предупредительных выстрелов они вернулись на территорию Северной Кореи.