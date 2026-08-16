Военные КНДР ненадолго пересекли границу с Южной Кореей

Военнослужащие КНДР ненадолго пересекли военную демаркационную линию и вернулись после предупредительных выстрелов. Инцидент произошёл на этой неделе на восточном участке границы, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Вооружённые силы Республики Корея.

Южнокорейское командование предположило, что солдаты пересекли линию во время патрулирования местности. По установленному порядку военные Республики Корея сначала передали предупреждение через звуковую аппаратуру, а затем сделали предупредительные выстрелы.

После возвращения солдат КНДР южнокорейские военные не заметили «необычной активности».

В 2025 году Сеул зафиксировал 17 случаев пересечения демаркационной линии военнослужащими КНДР. В конце 2023 года Ким Чен Ын назвал Республику Корея враждебным государством. После этого Пхеньян начал укреплять границу.

Южнокорейские власти связывают сокращение числа таких случаев с расчисткой растительности у границы. Сейчас военнослужащие КНДР прокладывают дороги и устанавливают ограждения из колючей проволоки дальше от демаркационной линии.

Ранее Южная Корея зафиксировала запуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. По данным южнокорейских и японских военных, ракета пролетела более 700 км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сеул осудил пуск, а Пхеньян заявил о необходимости развивать средства ответного удара на фоне планов Южной Кореи развивать атомный подводный флот.