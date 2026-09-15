КНДР может предложить России не только политическую поддержку, но и широкий спектр военного сотрудничества. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что Пхеньян является одним из немногих государств, оказывающих Москве прямую военную поддержку, включая направление своих войск.

Особенностью северокорейского партнёра депутат назвал совместимость вооружений и наличие собственной современной оборонной промышленности. Важным фактором Журавлёв счёл то, что северокорейская армия во многом построена на советских стандартах, что упрощает взаимодействие техники. Это позволяет Пхеньяну поставлять широкий спектр боеприпасов, включая артиллерийскую номенклатуру.

Депутат особо отметил новые баллистические ракеты KN-30 с боевой частью в 2,5 тонны, способные поражать особо защищенные цели, что делает их ценным приобретением для российской армии. Отдельный интерес представляют реактивные системы залпового огня KN-09 калибра 300 мм и M-1991 калибра 240 мм, некоторые из которых, по данным Журавлёва, уже используются российскими военными.

Парламентарий также упомянул противотанковые ракетные комплексы «Пульсаэ-4», которые уже применяются российскими подразделениями, а лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить их производство. Депутат подчеркнул, что речь идёт не о покупке устаревшей техники, а о действительно отличных и современных образцах вооружения.

А ранее в МИД РФ заявили, что в конфликте на Украине вместе с Россией воевали только военные КНДР. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что бойцы Корейской народной армии ценой собственных жизней приближали освобождение Курской области, и российский народ не забудет этот подвиг.