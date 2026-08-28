Лавров: В конфликте на Украине вместе с Россией воевали только военные КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что военные КНДР были единственными, кто вместе с российскими бойцами участвовал в сражениях против ВСУ. Заявление главы ведомства прозвучало в интервью РБК.

Лавров сравнил нынешнюю ситуацию с периодом Второй мировой войны. По его словам, тогда союзниками выступали США и Британия, а позже к ним присоединялись и другие государства. «В этот раз многие же называют это мировой войной. Но с нами в окопах были только военнослужащие КНДР», — заявил дипломат.

Он также упомянул позицию Вашингтона. Министр обратил внимание на слова госсекретаря Марко Рубио, который подтвердил, что США находятся на стороне Киева, а не являются нейтральной стороной. Это, как считает глава МИД, делает фронт коллективного Запада универсальным.

Ранее министр уже высказывался о вкладе корейских военных. Он заявлял, что бойцы Корейской народной армии ценой собственных жизней приближали освобождение Курской области, и российский народ не забудет этот подвиг.

Военнослужащие КНДР принимали участие в боевых действиях по освобождению Курской области. В апреле 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции при содействии подразделений Северной Кореи. Впоследствии глава государства выразил благодарность бойцам КНДР, отметив их мужество и героизм, а также подчеркнул, что Россия навсегда сохранит память об их подвиге наравне с подвигами собственных героев. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, в свою очередь, охарактеризовал участие корейских военных как подтверждение всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами. Вклад КНДР в операцию заключался не только в участии в боевых действиях, но и в помощи в разминировании территории.

Ранее в музее СВО под Москвой открыли памятник военным КНДР. В центре композиции находится собирательный образ современного северокорейского бойца в полный рост.