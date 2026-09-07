КНДР усилила Восточный флот новым эсминцем «Кан Гон»

Военно-морские силы КНДР получили новый боевой корабль – эсминец «Кан Гон» класса «Чвэ Хен». Церемония принятия судна на вооружение состоялась 6 сентября в порту Вонсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На мероприятии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он поднялся на борт эсминца, осмотрел боевые помещения и встретился с экипажем. Корабль передали Восточному флоту ВМС КНДР.

Ким Чен Ын на борту нового эсминца КНДР. Фото © ЦТАК

Боевые возможности «Кан Гона» успели проверить ещё до официального ввода в состав флота. В июле корабль прошёл испытания, во время которых военные отработали пуски стратегических крылатых ракет, а также проверили палубные орудия, автоматические пушки и средства радиоэлектронной борьбы.

Таким образом, новый эсминец стал частью программы Пхеньяна по усилению военно-морских сил. Особое внимание при испытаниях уделялось сразу нескольким видам вооружения и электронным системам корабля.

Ранее Life.ru писал, что Северная Корея провела очередной ракетный пуск на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи. Южнокорейские военные зафиксировали запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, а японские специалисты предварительно определили его как баллистическую ракету.