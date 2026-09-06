Русский и корейский военные взялись за руки: Во Владивостоке открыли мурал о дружбе между нашими народами

Символ дружбы и взаимопомощи РФ и КНДР появился во Владивостоке. На одной из опор Золотого моста разместили роспись с изображением российского и корейского военнослужащих, которые держат друг друга за руки. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

На Золотом мосту во Владивостоке открыли мурал в честь дружбы с КНДР. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

«Сегодня мы открываем мурал дружбы между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, мурал, который объединяет подвиг и мужество двух людей, символизирующих нацию, готовых стоять за своё Отечество до конца», — сказал он на открытии.

Торжественная церемония прошла при участии губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Среди гостей также были супруга дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова и руководитель благотворительного фонда «Варяг» Жанна Гудкова. Представить КНДР на мероприятии приехал временный поверенный в делах республики во Владивостоке Кир Мен Сен.

Образ российского военнослужащего на росписи получил черты Михаила Гудкова. Во время мероприятия глава региона отдельно почтил память российских военных, погибших в боях за Курскую область. Среди военнослужащих, чьи имена вспомнил губернатор, были Михаил Гудков, Сергей Ефремов и Сергей Ильин. Новый мурал призван символизировать мужество и взаимную поддержку двух стран.

Ранее сообщалось, что первое прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР должно появиться в ближайшее время. Для этого страны планируют открыть мост через реку Туманную и расположенный рядом автомобильный пункт пропуска Хасан.