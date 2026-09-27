Южная Корея начала расследование взрыва мины у границы с КНДР

Южная Корея начала расследование взрыва мины возле демилитаризованной зоны на границе с КНДР, при котором пострадали трое военнослужащих. Для выяснения обстоятельств создана совместная группа южнокорейских военных и Командования ООН, сообщает Reuters.

Инцидент произошёл 21 сентября в западной части ДМЗ. Военнослужащие расчищали патрульный маршрут, когда прогремел взрыв. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён позднее заявил, что причиной стала мина.

В расследовании участвуют около 40 специалистов. Они уже обследовали территорию возле места происшествия, а дальнейшая работа должна установить обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. Итоги проверки военные пообещали опубликовать.

Отдельное внимание происхождению мины уделяют представители южнокорейской оппозиции. Некоторые депутаты допускают, что устройство могло попасть со стороны КНДР, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Демилитаризованная зона остаётся одним из наиболее укреплённых участков Корейского полуострова. На её территории сохранилось множество мин, а взрывы периодически приводят к ранениям военнослужащих. По данным Reuters, с марта северокорейские военные вновь ведут возле границы фортификационные работы, в том числе устанавливают ограждения и мины.

В начале сентября Южная Корея заявила, что военные КНДР более 20 раз за месяц пересекали демаркационную линию. В Сеуле связывали рост числа таких случаев с работами северокорейских подразделений возле границы.