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Опубликовано 3 октября, 01:58

КНДР выпустила неидентифицированную ракету в сторону Японского моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

КНДР утром 3 октября произвела новый ракетный пуск в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские военные первоначально охарактеризовали запущенный объект как неидентифицированный снаряд. Данные о его типе, дальности полёта и районе старта сразу после запуска не раскрывались.

Министерство обороны Японии, в свою очередь, заявило, что речь могла идти о баллистической ракете. По данным японских властей, объект уже упал, предположительно за пределами исключительной экономической зоны страны. Береговая охрана призвала суда не приближаться к возможным обломкам и передавать информацию при их обнаружении.

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Ранее Life.ru писал о предыдущем запуске КНДР в сторону Японского моря. Тогда 20 сентября южнокорейские военные сообщили, что баллистическая ракета была выпущена из района Вонсана. За восемь дней до этого Пхеньян также проводил ракетный пуск в восточном направлении.

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Виталий Приходько
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