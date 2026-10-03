КНДР выпустила неидентифицированную ракету в сторону Японского моря

КНДР утром 3 октября произвела новый ракетный пуск в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские военные первоначально охарактеризовали запущенный объект как неидентифицированный снаряд. Данные о его типе, дальности полёта и районе старта сразу после запуска не раскрывались.

Министерство обороны Японии, в свою очередь, заявило, что речь могла идти о баллистической ракете. По данным японских властей, объект уже упал, предположительно за пределами исключительной экономической зоны страны. Береговая охрана призвала суда не приближаться к возможным обломкам и передавать информацию при их обнаружении.

Ранее Life.ru писал о предыдущем запуске КНДР в сторону Японского моря. Тогда 20 сентября южнокорейские военные сообщили, что баллистическая ракета была выпущена из района Вонсана. За восемь дней до этого Пхеньян также проводил ракетный пуск в восточном направлении.