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Опубликовано 20 сентября, 08:42

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, пуск был произведён из района города Вонсан.

«КНДР произвела пуск баллистической ракеты из района Вонсан в направлении Японского моря», — говорится в сообщении ОКНШ, которое приводит агентство.

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Ранее Life.ru сообщал о предыдущем ракетном пуске КНДР в сторону Японского моря. Он состоялся 12 сентября, а южнокорейские военные также фиксировали запуск из района Вонсана.

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Милена Скрипальщикова
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