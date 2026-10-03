Четыре траектории и искусственный интеллект: КНДР раскрыла детали нового оружия

КНДР подтвердила испытание ракеты, которая способна менять траекторию на малой высоте и использует технологии искусственного интеллекта. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что особая схема полёта должна затруднять её отслеживание средствами наблюдения.

Траектория описывается как «волнообразная». После первого участка подъёма объект может уходить из зоны контроля, а затем продолжать движение на небольшой высоте. Ким Ё Чжон заявила, что такая схема фактически не оставляет возможности избежать удара.

Представители Главного ракетного управления доложили лидеру страны Ким Чен Ыну, что недавно внедрённая технология позволяет выбирать как минимум четыре варианта полёта. Конкретная схема определяется поставленной задачей и характером цели. Сам президент выразил уверенность, что подобными возможностями другие государства в ближайшие годы обладать не будут.

Японское Минобороны сообщило, что запущенная 3 октября баллистическая ракета поднялась примерно на 90 километров и преодолела около 680 километров. Она упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны.

Ранее КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия. В Пхеньяне считают, что агрессивные действия Вашингтона и Сеула могут подтолкнуть КНДР к такому шагу. При этом именно США и Южную Корею там подозревают в подготовке первыми применить оружие массового поражения — под предлогом реагирования.