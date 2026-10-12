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Регион
Опубликовано 12 октября, 06:05

Глава МЧС РФ впервые прибыл в КНДР для обсуждения сотрудничества в сфере ЧС

Александр Куренков. Обложка © МЧС РФ

Александр Куренков. Обложка © МЧС РФ

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в КНДР для обсуждения совместной работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС.

В Пхеньяне у российского министра запланированы встречи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном и главой Министерства по делам стихийных бедствий Ким Чхоль Намом.

Стороны намерены обсудить основные направления сотрудничества и подписать план совместных мероприятий на 2027–2029 годы. Для Куренкова это первый визит в Северную Корею в качестве главы российского МЧС.

В ведомстве напомнили, что в мае 2024 года чрезвычайные службы двух стран заключили Меморандум о взаимопонимании. До этого представители КНДР неоднократно посещали Москву для переговоров о взаимодействии спасательных служб.

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Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме Владимиру Путину отметил, что придаёт большое значение «всеобъемлющему стратегическому партнёрству» между Москвой и Пхеньяном. Он выразил готовность и дальше расширять сотрудничество двух стран.

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Артур Лапсаков
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