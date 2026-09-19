Самолёт Ил-76 МЧС России завершил тушение пожаров в Сербии за 65 вылетов

Самолёт Ил-76 МЧС России завершил тушение природных пожаров в Сербии. За почти месяц работы российский экипаж выполнил 65 вылетов и сбросил на очаги возгорания 2730 тонн воды.

Самолёт направили в Сербию по поручению президента России Владимира Путина после обращения сербской стороны. Российские специалисты работали на самых сложных участках, тушили лесные пожары и защищали от огня населённые пункты.

«Благодаря оперативным и точным действиям экипажа удалось ликвидировать основную опасность и предотвратить распространение огня на жилые районы и социально значимые объекты, а также минимизировать ущерб для природы», — сообщили в МЧС.

Всего экипаж 130 раз сбрасывал воду на очаги пожаров. Общий объём составил 2730 тонн.

Российские и сербские специалисты вместе координировали работу на всех этапах операции. Российско-сербский гуманитарный центр помогал с организацией и логистикой.

Как писал Life.ru, МЧС России направило Ил-76 в Сербию ещё в августе. Сербская сторона запросила помощь после резкого ухудшения ситуации с природными пожарами. В российском ведомстве отмечали, что огонь угрожал населённым пунктам и объектам инфраструктуры.